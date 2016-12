Real Madrid reparte sonrisas en hospitales

Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, del equipo de futbol del Real Madrid, así como Sergio Llull y Felipe Reyes, de baloncesto, así como los entrenadores Zinedine Zidane y Pablo Laso, repartieron regalos a niños en los hospitales de Madrid.

“Repartiendo regalos y alegría a los niños en hospitales. Vuestras sonrisas nos llenan de ilusión”, publicó Ramos en su cuenta de Twitter junto con una fotografía afuera de un hospital.

En la imagen se aprecian los cuatro madridistas cargando las cajas que fueron obsequiadas a los pequeños.

Repartiendo 🎁 y alegría a los niños en los hospitales. Vuestras sonrisas nos llenan de ilusión./ It makes us happy to see your smiles.

😊🎁🎁😊 pic.twitter.com/ZVNkxShuID