Ramos convoca a aficionados a apoyarlos previo a partido

Sergio Ramos, futbolista del Real Madrid, convocó este martes a los aficionados de su equipo para que acudan este miércoles a las 18:30 horas a la plaza de los Sagrados Corazones para animar a los jugadores blancos antes de enfrentarse al París Saint Germain.

A través de su cuenta personal de Twitter, el defensa madridista colgó un vídeo de un encuentro de la Liga de Campeones de otra temporada grabado desde dentro del autobús del Real Madrid a su llegada al estadio Santiago Bernabéu.

Desde dentro del vehículo se pueden ver a miles de aficionados animando a los jugadores del Real Madrid y Sergio Ramos acompañó las imágenes con tres mensajes: "juntos construimos una leyenda", "juntos honramos una memoria" y "juntos somos Real Madrid".



Juntos construimos la leyenda | Together we built the legend.

Juntos honramos la memoria | Together we honour the memory.

Juntos somos @realmadrid | Together we are Real Madrid.



📍 Plaza de los Sagrados Corazones

🗓 Mañana 18.30h | Tomorrow 6.30 pm#HalaMadridpic.twitter.com/Mk7lqrMFR8