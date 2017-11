Festejo de Suecia interrumpe transmisión en vivo

Después de clasificar al Mundial de Rusia 2018, la selección de Suecia demostró su euforia tras derrotar a Italia de una forma muy divertida.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales, los jugadores corren hasta la mesa de los comentaristas para celebrar con ellos en plena transmisión en vivo, de tal manera que destruyen la mesa accidentalmente.

La selección de Suecia regresa a un Mundial tras su última participación en Alemania 2006, donde quedó eliminado en octavos de final al perder 2-0 contra el anfitrión.



The Sweden side crash Eurosport's pitch-side studio as they celebrate going to the World Cup! 🇸🇪 🎉 pic.twitter.com/x0BMN38fYK