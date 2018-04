El 'Loco' Abreu le lanza una mesa a su propia afición

Santiago de Chile

El delantero uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, quien milita en Audax Italiano, de Chile, protagonizó un llamativo incidente al lanzarle una mesa a su afición tras el empate de su club ante Deporte Antofagasta.

La enconada reacción de Abreu el sábado por la noche se debió a las críticas de parte de la tribuna ante el desempeño del delantero en el partido disputado en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

A eso se sumó el enojo del uruguayo y del resto del equipo por la decisión del árbitro, que puso fin al partido en momentos que se gestaba un contragolpe de Audax.

Sin embargo, Abreu trató hoy de bajarle el perfil al incidente y escribió en su cuenta de Twitter que "ya quedó en anécdota y ojalá que el equipo salga de esta mala racha". El mensaje iba acompañado por una fotografía donde aparece junto a una mesa que, según el futbolista, "por las dudas (...) esta atornillada".

Abreu llegó a comienzos de año a Audax Italiano con la apuesta de convertirse en la gran figura del club. Sin embargo, no ha pasado de la promesa, al punto que no es titular y no ha marcado ningún gol en el campeonato nacional.

A eso se suma el hecho de que tras 11 partidos, Audax ha conseguido solo una victoria y lleva cosechados apenas siete puntos, con lo que se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones.

El campeonato está siendo liderado por la Universidad Católica, seguido por la Universidad de Chile y Colo Colo. Estos dos últimos clubes pasan por un momento de crisis y ambos perdieron esta semana a sus entrenadores.