Schweinsteiger dejará al United; irá al Chicago Fire

El Manchester United ha dado este martes vía libre al centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger para fichar por el Chicago Fire, de la MLS (Major League Soccer) estadounidense.



Schweinsteiger, de 32 años, llegó el lunes a un acuerdo con el Fire, y el fichaje, en principio por una temporada y con un salario de 70.000 libras a la semana, se concretará una vez supere la pertinente revisión médica y reciba el visado de trabajo.



"Bastian Schweinsteiger está a punto de recalar en el Chicago Fire después de que el Manchester United y el jugador llegaran a un acuerdo", informó el conjunto inglés a través de un comunicado.



El centrocampista teutón llegó al equipo de Old Trafford en verano de 2015 procedente del Bayern Múnich por 14,5 millones de libras de mano del antiguo técnico Louis van Gaal.



Después de haber estado cerca del Fire a comienzos de temporada, tras ver que no tenía futuro con José Mourinho, el futbolista comenzó a participar en los entrenamientos del primer equipo. Su primera titularidad en un año llegó en un partido de FA Cup ante el Wigan Athletic en enero, y hasta su marcha había disputado cuatro encuentros esta temporada en todas las competiciones, aunque ninguno en la Premier League.



"Estoy muy triste por dejar tantos amigos en el Manchester United. Sin embargo, estoy muy agradecido al club por darme la oportunidad de afrontar este desafío", dijo Schweinsteiger, en unas declaraciones a la página web del equipo inglés.



"He disfrutado jugando con el entrenador, con los compañeros y con el cuerpo técnico, pero me reservo un agradecimiento especial para los aficionados. Recordaré siempre su energía y pasión", señaló el antiguo internacional alemán.



"Estoy encantado de haber formado parte del equipo que ganó la FA Cup. Éste es el momento adecuado para empezar un nuevo capítulo en Chicago y estoy deseando empezar", concluyó.



Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk