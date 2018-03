Santiago Cañizares anuncia el fallecimiento de su hijo

Ciudad de México

Santiago Cañizares anunció esta mañana el fallecimiento de su hijo de cinco años.

El pequeño padecía una dura enfermedad desde hace un año y había sufrido una recaída en los últimos meses.

"Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado", escribió el ex portero en su cuenta de Twitter.

Real Madrid, Celta y Valencia, tres de los clubes donde jugó Cañizares, expresaron sus condolencias a través de sus redes sociales.

"El Real Madrid lamenta profundamente el fallecimiento de Santi, hijo de Santiago Cañizares y hace extensivas sus condolencias a toda la familia y amigos", señalaron los merengues.

Por su parte, el Celta añadió: "todo el apoyo y el cariño del RC Celta y de su afición para uno de los nuestros, Santiago Cañizares , y para a su familia por esta terrible pérdida".

Asimismo, el Valencia externó sus condolencias y mencionó que "en nombre de todo el valencianismo, queremos mandar un fuerte abrazo a Santiago Calizares y a su familia por esta trágica pérdida. DEP".