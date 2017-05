Sampaoli se despide con goleada

Ciudad de México

El Sevilla se despidió de la temporada en España con una goleada (5-0) al descendido Osasuna y la afición sevillista dedicó una pitada a Jorge Sampaoli en el más que probable adiós del técnico argentino.

Dos goles de Vitolo (10 y 80), otro doblete del argentino Franco Vázquez (20 y 60) y un último del montenegrino Stevan Jovetic (35) permitieron a los andaluces poner un broche a una de sus temporadas más brillantes.

El encuentro apenas tuvo historia entre dos equipos de tal diferencia de potencial. El Sevilla ya había sentenciado en poco más de media hora y acabó metiendo cinco, aunque pudieron ser muchos más.

Pero pese a esta victoria, al cuarto puesto final y la consiguiente clasificación para la previa de la Liga de Campeones, el Sevilla cierra el curso con sabor agridulce, ya que sus aficionados se ilusionaron durante las primeras tres cuartas partes de la temporada con rivalizar por el título con Real Madrid y Barcelona.

La sorprendente eliminación de la Champions ante el Leicester en octavos fue el principio de una mala racha que ha llevado a los sevillanos a perder también la tercera posición del campeonato en favor del Atlético de Madrid.

Los rumores, además, de la marcha de Sampaoli a Argentina para dirigir a la Albiceleste no hicieron sino aumentar el descontento de la afición sevillista, que este sábado despidió al técnico con una pitada cuando su nombre fue mencionado por la megafonía del estadio.

Tras el partido, Sampaoli culpó a la prensa de los pitos por la imagen que se ha dado de él: "No me voy de aquí no por plata ni como un mercenario, me voy a la selección de mi país".

Sobre su más que probable marcha a la Albiceleste, el técnico insistió en que corresponde a la AFA "resolver mi contrato con el Sevilla".

"La AFA tendrá que vincularse a mis obligaciones y derechos en ese contrato", añadió.

El presidente del Sevilla José Castro también dejó claro que "hay una cláusula que hay que abonar (de 1,5 millones de euros, según la prensa española) y que no existe posibilidad de negociaciones".

En una jornada sabatina con partidos intrascendentes, el Deportivo de la Coruña, ya salvado desde hace una semana, puso fin a la temporada en primera división con una goleada por 3-0 a Las Palmas (14º), un equipo que se ha venido abajo en la segunda parte del curso.

El doblete del rumano Florin Andone (4 y 28) y otro gol de Carles Gil (39) sentenció el encuentro a favor de los gallegos en la primera parte.

En otro partido disputado este sábado, el Leganés empató a un gol con el Alavés, rival del Barcelona en la final de la Copa del Rey el próximo sábado.