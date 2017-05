Riyad Mahrez comunica que quiere dejar el Leicester

Londres, Inglaterra

El mediapunta argelino del Leicester City, Riyad Mahrez, ha comunicado oficialmente este martes su deseo de dejar el conjunto inglés durante el próximo mercado de traspasos de verano.



Mahrez, de 26 años, que llegó al King Power Stadium en 2014 procedente del Le Havre por 400.000 libras, ha asegurado que el pasado año, "después de una buena charla con el presidente", había acordado quedarse "una temporada más" tras la conquista de la Premier League y durante "el periodo de transición".



El futbolista norteafricano ha presentado hoy el 'transfer request', una petición de traspaso que sólo se emplea en Inglaterra y por la que el jugador pide formalmente abandonar la entidad.



"Debido a la admiración y al respeto que siento por el Leicester City, quiero ser totalmente honesto y transparente. He informado al club de que es el momento de marcharme", afirmó Mahrez a través de un comunicado.



"Tuve una buena charla con el presidente el verano pasado y acordamos que me quedaría un año más para ayudar al Leicester en todo lo que pudiera en esa transición tras ganar el título y jugar la Liga de Campeones. Sin embargo, soy alguien ambicioso y creo que es el momento de afrontar de una nueva experiencia", añadió.



El mediapunta, nombrado mejor jugador del año en la Premier League el curso pasado, fue uno de los baluartes de los 'Foxes' que dieron la sorpresa y se coronaron, contra todo pronóstico, campeones de la Premier League sólo un año después de evitar por poco el descenso a la Championship.



"La pasada temporada fue una de las mejores de mi carrera y disfruté cada momento. Siento un orgullo tremendo de ser parte de eso que logramos durante mi tiempo en el club. He tenido siempre una buena relación con el presidente y espero haber devuelto esa confianza con mi rendimiento y mis buenas actuaciones sobre el terreno de juego", subrayó Mahrez.



"La relación que tengo con el club y con nuestros increíbles aficionados es algo que guardaré conmigo para siempre, y espero que entiendan y respeten mi decisión", dijo el africano en la misiva.