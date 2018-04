Roberto Carlos se une a la lista de 'embajadores' de Marruecos 2026

El ex futbolista brasileño Roberto Carlos se convirtió este viernes en la más reciente incorporación a la lista de 'embajadores' de la candidatura de Marruecos para organizar el Mundial de 2026, que ya cuenta con estrellas como el marfileño Didier Drogba o el camerunés Samuel Eto'o.

En un vídeo colgado en la cuenta oficial de la candidatura en Twitter, el otrora lateral izquierdo del Real Madrid manifestó su "total apoyo" al proyecto marroquí.

"Estoy convencido de que esta tierra de futbol sabrá sacar lo mejor del juego y ofrecer un torneo impecable y repleto de auténtica pasión", dijo el brasileño.

"I am convinced that Morocco, the land of football, will celebrate the best of the game, offering the world an impeccable tournament full of authentic passion."



