Lewandowski, máximo goleador de la Bundesliga

El delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski finalizó como máximo goleador de la Bundesliga, con un total de 29 tantos, pese a no marcar este sábado en la última jornada del campeonato alemán, en la derrota del club bávaro ante el Stuttgart (4-1).

En la clasificación final, Lewandoski aventajó en 14 goles al segundo clasificado, Nils Petersen del Friburgo.

El argentino Lucas Alario acabó la temporada con 9 goles para el Bayer Leverkusen, dos más que el colombiano James Rodríguez para el Bayern y el brasileño Naldo para el Schalke 04.

It's a great honor to be the top scorer again. Lots of thanks to my team mates, without them it would not be possible!👊 @FCBayern 👋 pic.twitter.com/izfA3fu9EA