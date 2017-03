Remontada del Barcelona provocó sismo en el Camp Nou

Un sismómetro del Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), ubicado a unos 500 metros del Camp Nou, captó una minúscula señal sísmica, coincidiendo con la reacción de los espectadores ante cada uno de los 6 goles que llevaron a la remontada al Barcelona ante el PSG.

El investigador del ICTJA-CSIC Jordi Díaz explicó que el júbilo unánime de los aficionados barcelonistas en cada gol hizo vibrar el suelo y el sismógrafo captó los minúsculos seísmos, equivalentes a una magnitud aproximada de 1 (imperceptible para las personas) en la escala de Richter.

