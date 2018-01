Reinaldo Rueda, a una firma de ser nuevo técnico de Chile

Santiago, Chile

Después de varias semanas de negociaciones, el técnico colombiano Reinaldo Rueda está hoy a una firma de convertirse en el nuevo seleccionador de Chile, según fuentes de la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP), citadas por la prensa deportiva.



"Estamos muy avanzados con Rueda, sólo faltan detalles como la firma (del contrato) de él y sus ayudantes", dijo un dirigente no identificado al diario La Tercera.



Las conversaciones con Rueda, actual técnico del Flamengo brasileño y que ha clasificado a los mundiales del 2010 con la selección de Honduras y del 2014 con la de Ecuador, aunque le fue mal con la de Colombia el 2006, se prolongaron más de lo deseado por razones principalmente económicas.



En el Flamengo el técnico cafetero, de quien se ha dicho que además de Chile tiene ofertas de su país de origen y de Uruguay para hacerse cargo de sus selecciones después del Mundial de Rusia 2018, gana tres millones de dólares anuales y la Federación chilena le ofreció al comienzo menos que eso, lo que complicó las negociaciones.



Al final, los dirigentes chilenos le ofrecieron 3,25 millones de dólares anuales por un contrato de cuatro años, de cara al Mundial de Qatar 2022 y pagar su cláusula de salida del Flamengo, cercana a los 400.000 dólares, además de otras prebendas.



En el caso de que la Roja se clasifique al mundial del 2022, el contrato se renovará de forma automática, dijeron las fuentes, que precisaron que en principio, Rueda trabajará con el exinternacional colombiano Bernardo Redín, que es su ayudante de campo y con el preparador físico Carlos Velasco, a quien conoce desde hace décadas.



La selección de Chile está acéfala desde la renuncia del argentino Juan Antonio Pizzi, quien renunció tras la eliminación de la Roja del Mundial de Rusia 2018, pese a lo cual tiene pactados al menos un par de partidos amistosos para el próximo marzo, en Europa.



Además de la meta de clasificar al Mundial de Qatar, la Roja debe defender el título de la Copa América en la próxima edición del torneo a disputarse en Brasil en 2019.



Ello, en el marco de un proceso de renovación de la plantilla de la Roja, varias de cuyas figuras ya son veteranos. Por esa razón, el nuevo seleccionador tendrá injerencia en las selecciones sub 17 y sub 20.

