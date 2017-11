Los nuevos referentes de Bélgica

Ciudad de México

Los tiempos han cambiado y el futbol también. Hoy, hablar de la selección de Bélgica es hacerlo de sus referentes, que a su vez, lo son en el balompié europeo; se trata de protagonistas de los mejores clubes a nivel mundial, de futbolistas de otras dimensiones, muy distintos a los mexicanos, a quienes se medirán este viernes. Para muestra, solo se necesita echarle un vistazo a la convocatoria de Roberto Martínez, así como el Ranking FIFA del mes de octubre, en el que los europeos se encuentran en la quinta plaza del orbe, por debajo de Alemania, Brasil, Portugal y Argentina.



En la actualidad, Bélgica es sinónimo de un futbol eficaz, de un buen y correcto trato de la pelota, así como de un ataque con características diversas, nutridas siempre por elementos acostumbrados a ganar. Con el boleto ya conseguido a Rusia 2018, los de Martínez tendrán en esta Fecha FIFA una dura prueba contra rivales de jerarquía, como México y Japón; ante el Tri se medirá en Bruselas y contra los nipones lo hará en Brujas. Para estos dos enfrentamientos, citó a sus mejores hombres, a los actuales bastiones de una generación que aspira a instancias inéditas.



El arco de Bélgica tiene un dueño asegurado desde hace años. A pesar de su juventud (25), Thibaut Courtois, cancerbero inamovible del Chelsea, acumula un largo kilometraje recorrido en los mejores equipos del mundo, con pasaje previo en el Atlético de Madrid. Con todo y el mal inicio de los Blues en la Premier League, se trata del arquero campeón vigente en la competición inglesa, respaldado por un par de suplentes de peso, como Simon Mignolet, del Liverpool y Matz Sels, que desarrolló su carrera en la liga local, pero que a partir de esta campaña fichó con el Newcastle.

La defensa acumula hombres de experiencia, pero también a engranes de la nueva oleada belga. De los líderes de la zaga se puede nombrar a Thomas Vermaelen, que aún sin gran actividad en el Barcelona, demostró su calidad a lo largo de los años y sigue siendo referencia; mismo caso con Jan Vertonghen, que se desempeña como central en el sorpresivo Tottenham de Mauricio Pochettino. La gran ausencia de Vincent Kompany ha dejado un hueco que prospectos como Thomas Meunier (PSG) y Jordan Lukaku (Lazio) han tratado de remplazar, todavía sin lograrlo al cien.

La zaga es quizás, el punto de inflexión, el más endeble de un cuadro tan competitivo. En esta línea, para medirse al Tri, el seleccionador incluso incluyó a futbolistas como Laurent Ciman, un veterano que se refugió en la MLS, con el Montreal Impact; de igual manera, llamó a Dedryck Boyata, del Celtic Glasgow, a Christian Kabasele, del Watford y a la joya defensiva del Anderlecht: Leander Dendoncker, jugador pretendido por los colosos europeos.



Es en el medio campo donde se centralizan las principales funciones de Bélgica, en cuanto a la construcción ofensiva. Kevin de Bruyne encabeza esta línea del equipo. Se trata de un plurifuncional, de un elemento que lo mismo puede ser ocupado como interior, por cualquier costado, que de media punta, tal cual sucede con el Manchester City de Pep Guardiola, donde es recurrente. “Es un futbolista exquisito, muy completo, que para mí, desempeña funciones que sirven para pelear en ofensiva; es determinante en el último trazo”, así lo describió el mencionado estratega.



Con idénticas funciones y parecidas características destaca Eden Hazard, es el otro motor de Bélgica. Puede desempeñarse como mediocampista interior y hasta extremo izquierdo; sus cualidades físicas (chaparrito: 1.72 y veloz) le ayudan para concretar embates con su selección el Chelsea, donde milita desde el 2012. A sus 26 años, junto a De Bruyne, es el rostro de una generación llamada a hacer historia en Rusia 2018. El resto de las labores en la media son repartidas entre Mousa Dembele, del Tottenham, Adnan Januzaj, de la Real Sociedad y hasta Radja Nainngolan, de la Lazio.



El ataque es contundente. Aquí, Bélgica y Roberto Martínez cuenta con Romelu Lukaku, el ariete del Manchester United, recién fichado para esta campaña; las funciones de hacerle llegar el balón las completan Dries Mertens, un extremo/media punta que brilla intensamente con el Napoli italiano; lo mismo que sucede con Kevin Mirallas, que conoce a la perfección al ‘9’ de los Red Devils, pues coincidieron en el Everton. Esta es la nueva versión de Bélgica, la regeneración de una selección contendiente.



DESTACAN A MÉXICO

Con todo y el éxito que ha tenido Martínez al frente de Bélgica, el español mantiene la humildad y apenas hace un par de días; de hecho, el timonel dedicó unas palabras a su colega, Juan Carlos Osorio, tan criticado en México por sus constantes rotaciones: “Te diré por qué creo que en estos juegos los tienes que jugar con cuidado, no juegas contra un nombre, juegas contra un equipo. No es lo mismo enfrentarlos en un partido oficial que un amistoso, siento que jugar contra distintas confederaciones como Japón y México es muy importante, son muy competitivos, va a ser muy útil para nosotros”.



Martínez fue más allá y no solo habló de lo que respecta al Tri en general, incluyó la opinión de su estratega dentro y fuera del campo de juego: "Es un gran técnico en la actualidad porque el fútbol moderno necesita esa flexibilidad táctica que él tiene, me gusta que está obsesionado por el juego, tiene pasión y es una persona que desborda su interés por hacer lo mejor las cosas básicas, y lo bonito es tener buenas ideas y saber expresarlas al jugador y eso él lo hace muy bien".



Cuestionado en una entrevista con Fox Sports sobre alguna individualidad importante en la selección mexicana, el propio timonel belga se declaró aficionado de las cualidades de Javier Hernández, del que confesó haberlo intentado fichar en algún momento: “Siempre he tenido una gran debilidad por un jugador que he intentado firmar varias veces cuando estaba en la Premier League y es Chicharito; me gusta que puede aportar dentro y fuera del área”.