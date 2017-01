La Real Sociedad confía en remontada ante el Barcelona

San Sebastián

El conjunto de la Real Sociedad, donde milita el delantero mexicano Carlos Vela, confía en poder darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Barcelona, aseguró el defensa Íñigo Martínez.

"Imposible no hay nada, el equipo cree y lo que hay que tener en la cabeza es ganar. No hay que dar nada por perdido, está claro que tienen una pequeña ventaja y jugamos contra uno de los mejores equipos, lo importante va a ser pelear, no tenemos nada que perder", declaró en rueda de prensa.

El zaguero consideró que en los últimos años los "blaugranas" le han jugado con mucho respeto a los "Txuri-Urdin", por lo que espera que los primeros afronten con mucha intensidad este compromiso pese a ir arriba en la serie 1-0.

"Notamos que nos tienen más respeto por los muchos años peleándole en casa. Tenemos una gran plantilla que está en buen momento y en cualquier momento podemos hacer gol y empatar la eliminatoria", puntualizó.