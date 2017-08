Hackean cuenta del Real Madrid

Los hackeos a equipos españoles continúan. Ahora es el Real Madrid la nueva víctima de estos piratas de la web, quienes intervinieron la cuenta de Twitter del club merengue para anunciar un falso fichaje… ¡El de Lionel Messi!

En el video, el club daba una bienvenida a una aparente llegada del astro argentino al conjunto madridista, acompañado de una serie de videos del jugador anotando goles. Junto a este video, apareció otro más donde los mismos hackers se burlan de la seguridad de internet.

OurMine Team here, Internet security is shit and we proved that.

Ourmine. org for more security *Not Only FC Barcelona 😜* pic.twitter.com/A2vq3MJnWG