Real Madrid vs. Barcelona, Supercopa de España, (2-0): GOLES

Tras la victoria merengue el pasado domingo en el Camp Nou, por 1-3, el Barcelona tendrá que pagar visita al Santiago Bernabéu, con la obligación inicial de buscar tres goles en la Casa Blanca para pensar en la hipotética remontada la cual le otorgaría el título de la Supercopa de España.

Por otro lado, el Real Madrid, con la ventaja global de dos anotaciones, sólo tiene la tarea de cazar al cuadro culé y buscar un tanto que les brinde tranquilidad, ya que -incluso- pueden perder hasta por dos goles de diferencia, siempre y cuando el marcador no rebase el 1-3.

La bajas para este partido, como ya se sabe, son las de Cristiano Ronaldo, el cual estará fuera por cinco partidos, y la de Andrés Iniesta, por lesión.

MINUTO A MINUTO

Minuto 90: FIN DEL PARTIDO. REAL MADRID CAMPEÓN

Minuto 87: El Real Madrid sigue buscando el tercero mientras Suárez se duele de una rodilla en el campo.

Minuto 81: Centro peligroso del Madrid que no encuentra rematador.

Minuto 77: El Barcelona tiene el dominio del juego pero no logra crear peligro al arco de Keylor Navas.

Minuto 70: Sa salvó el Real Madrid. Navas le ataja a Messi y en el rebote Suárez la estrella en el palo.

Minuto 59: Nuevo remate de cabeza de Suárez que Navas detiene bien en el fondo.

Minuto 56: Luis Suárez tuvo el primer del Barcelona pero la defensa evitó el peligro cortando su disparo dentro del área.

Minuto 52: Messi al palo. El argentino manda un buen remate pero travesaño evita el descuento en el marcador.

Minuto 48: Buen desborde de Suárez pero mejor la reacción de Navas que evitó el peligro con una buena estirada.

Minuto 46: ¡Arrancó el segundo tiempo!

MEDIO TIEMPO

Minuto 45: Terminó el primer tiempo en el Bernabéu.

Minuto 42: El Real Madrid sigue atacando, los de Zidane quieren el tercero antes de que termine el primer tiempo.

Minuto 38: GOOOOOOOOOOOOOOL del Real Madrid. Benzema pone el segundo y prácticamente liquida la copa. (Global 5-1).

Minuto 33: ¡PALOOOO! Vázquez tuvo solo el segundo para los merengues pero estrelló su disparo en el poste.

Minuto 30: Gran jugada de Piqué que evitó el remate de Benzemá y el posible segundo tanto del Madrid.

FOTO: Cristiano Ronaldo ve el juego desde su palco en el Bernabéu. El portugués está suspendido.

Minuto 25: Asensio tuvo el segundo para estrelló su remate en la defensa del Barcelona.

Minuto 18: Suárez se quedó a nada del empate, pero la pierna salvadora de Varane evitó el remate del uruguayo.

Minuto 14: Poco a poco el Barcelona despierta. Messi encaró a Navas pero no supo definir.

Minuto 10: Primera de peligro del Barcelona. Suárez desborda pero en el pase no encuentra rematador.

Minuto 7: El Bernabéu corea el nombre de Cristiano Ronaldo, suspendido por cinco encuentros con el Real Madrid.

Minuto 4: ¡GOOOOOOOOOOOOOL del Real Madrid! Asensio mete un golazo en el ángulo. (Global: 4-1)

Minuto 2: El Madrid crea la primera de peligro con un desborde de Asensio de Modric remata en la humanidad de Umtiti.

Minuto 1: ¡Arranca la vuelta de la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu! Real Madrid parte con ventaja de 3-1.

Alineaciones

Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Marcelo, Vázquez, Asensio y Kovacic

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Rakitic, Sergio, Suárez, Messi, Mascherano, Alba, Roberto, Gomes y Umtiti

FOTO: El Real Madrid calienta previo al duelo. Zidane sorprendió con una alineación alterna.

VIDEO: El Barcelona llega a la casa del Real Madrid con la tarea de romontar el marcador.

VIDEO: Así fue la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Concentración máxima.

