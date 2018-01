A base de dos penales, el Real Madrid vence 0-3 al Numancia

Numancia, España

El Real Madrid cerró prácticamente la eliminatoria copera, en el partido de ida de los octavos de final, gracias a dos penaltis, materializados por Bale e Isco, además de otro gol en la prolongación de Mayoral, que no esconden su pobre juego frente a un Numancia que hizo méritos para un mejor resultado.



Le costó entrar en el partido a la segunda versión del Real Madrid ante un Numancia que no se amilanó y que fue mejor que su rival en el primer cuarto de hora.



En este arranque, el equipo madridista pecó de lentitud en las circulaciones de balón mientras el Numancia supo aprovechar su presión adelantada, con Diamanka por delante de los dos medios centros, para generar peligro.



Diamanka, entrando al primer palo en un saque de esquina, estuvo cerca de dar un susto a Casilla. Y un minuto después, Higinio sentó a Theo dentro del área para chutar cruzado. El balón se perdió, con Casilla superado, por centímetros pegado al palo.



La reacción madridista llegó en un hueco por la banda izquierda que aprovechó Lucas Vázquez, pero que chutó sin la dirección correcta (min. 18).



Tras el acercamiento, el Madrid empezó a tocar con más criterio, con aperturas especialmente a la banda derecha, donde se ofreció Carvajal.



Cumplida la media hora llegó la polémica. El árbitro dejo seguir el juego por un derribo de Theo Hernández a Dani Nieto (min. 30) muy protestado. Sí señaló penalti, cuatro minutos después, en un derribo de Carlos Gutiérrez a Lucas Vázquez. El penalti, con paradiña, lo transformó Bale (min. 34), poco participativo por lo demás durante este tiempo.



Tras la reanudación, el Numancia buscó la remontada. Su salida al césped, adelantando la línea de presión, volvió a complicar al Madrid. Higinio, en una diagonal, cayó en el área, pero el árbitro, lejos de señalar penalti -como pedía el delantero numantino-, le amonestó.



En la réplica, tras una nueva incorporación de Carvajal, Lucas Vázquez perdonó el segundo, en un remate que lanzó a las nubes, con todo a favor (min 52), estorbado por el lateral madridista.



El Numancia apretó pero la expulsión de Diamanka (min. 59), por doble amonestación, terminó puso más cuesta arriba el partido. Pero no perdió la fe y pudo encontrar la recompensa en un remate desde lejos de Iñigo Pérez. El balón, superado un adelantado Casilla, pegó en el travesaño (min. 75) pero votó dentro del campo.



Isco pudo llevar la tranquilidad a las filas madridistas pero su remate forzado se le fue por encima del larguero (min. 82).



En el sprint final otro penalti señalado por el colegiado permitió a Isco encarrilar el encuentro y otro gol en el descuento de Mayoral dejar cerrada prácticamente la eliminatoria copera.