Sergio Ramos quiere ganar el Mundial de Clubes

Abu Dabi

El defensa central del Real Madrid, que no jugó en semifinales del Mundial de Clubes contra Al Jazira (2-1), está recuperado de las molestias y afirmó que disputará el sábado la final contra Gremio, en un partido, que cerraría "un año inolvidable para la historia del Real Madrid".

El Real Madrid lograría en caso de triunfo el quinto título del año, tras la Liga, la Champions y las Supercopas de España y Europa.

"Sería un año magnífico e inolvidable para nuestra afición, para nosotros y la historia del Madrid. Las estadísticas están ahí y son imborrables", dijo.

"Gremio tiene jugadores técnicamente muy buenos, rápidos a la contra. Sabemos que el jugador más importante no juega (Arthur). Gremio no lo va a poner fácil. Es un equipo que compite muy bien. Tiene un entrenador que fue jugador. Va a ser un partido muy duro y competido", explicó el capitán del Real Madrid.

Sergio Ramos señaló que si no fuera una final del Mundial de Clubes no jugaría contra Gremio, después de descansar en la semifinal.

"Estoy bastante mejor. Primero tuve una molestia en el sóleo y luego una contractura en la espalda y en el cuello, pero ya estoy disponible", dijo.

"Por mi forma de ser, me gusta jugarlo prácticamente todo. Ha sido una contractura bastante fuerte y en otra ocasión me habría planteado otra alternativa, pero me gusta jugar finales y partidos importantes y se hace un esfuerzo extra. Si fuera un problema mayor y no pudiese rendir, me lo plantearía, pero con una ayudita médica estaré", añadió.

Sergio Ramos no cree que España se quede fuera del Mundial de Rusia 2018 después de que ha sonado con fuerza la noticia sobre que la Roja podría ser excluida por la FIFA.

"No creo que España pierda en los despachos lo que ha ganando en el campo. Hay que esperar pero me cuesta creerlo. Los resultados están ahí y nada puede excluir a España", afirmó.

La FIFA envió una carta a la Federación Española de Fútbol (RFEF) para advertirla contra cualquier injerencia política, anunció este viernes la federación internacional, un recordatorio que podría llevar, según la prensa, a una eventual suspensión de la 'Roja' para el Mundial de 2018.