Real Madrid, el mejor club del 2017

El Real Madrid ha sido elegido como el mejor club de fútbol del mundo en 2017 en la octava edición de los premios "Globe Soccer Awards", que se celebra esta noche en el complejo Madinat Jumeirah de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

El club español se lleva este galardón por tercera vez, superando los dos premios a mejor equipo del Barcelona.

.@RealMadrid presented with Audi “Best Club Of The Year’ #GlobeSoccer award from Ali Al Nabooda @nabooda_autopic.twitter.com/XNo1fjeQhj