Raúl Jiménez extravío su eficacia

Ciudad de México

La semana pasada, el Diario Marca de España revelaba cifras de las recientes transferencias entre el Atlético de Madrid y el Benfica de Portugal… La nota parecía, hasta cierto punto, irrelevante; sin embargo, la mención de Raúl Jiménez, que pasó de los Colchoneros a Las Águilas a mediados del 2015, cobró relevancia y la información fue retomada en México. La negociación de compra definitiva del delantero, de acuerdo al medio citado, se dio por a cambio de 22 millones de euros, diferidos en dos pagos, el primero, en agosto del año en mención… La cifra convertía al atacante nacional en el traspaso más caro en la historia del cuadro de Lisboa.



El dato toma aún más relevancia, pues más allá de que en dos temporadas y media, Raúl ha convertido 25 anotaciones, en este mismo tiempo no se ha consolidado como la referencia de ataque del Benfica, al contrario, esta misma temporada, con dos tantos, es tercera opción de cambio para Rui Vitoria, el entrenador. De hecho, desde la campaña anterior ya era utilizado más como un extremo o media punta, que como un eje de la ofensiva de Lisboa. Su rendimiento actual se refleja en los números del torneo de Liga, donde ha participado en 14 encuentros, pero solo suma 252 minutos; su promedio de participación es de 18’ por encuentro. En este certamen acumula una asistencia a gol.



De hecho, la tendencia de detrimento se mantiene en el resto de competencias del Benfica. En la Champions League, Jiménez disputó 307 minutos, repartidos en cinco apariciones y sin incidir en el marcador a favor de Las Águilas; en la Copa Nacional, donde los rivales varías de categoría, suma un gol en tres compromisos, pero ni en esta competencia ha sido refrendado como titular; mientras que en la Supercopa de Portugal, en los 540 segundos que estuvo en la cancha, se encargó de anotar un tanto para su escuadra. La estadística es el resultado de una nueva campaña para el olvido de un delantero que en Europa no ha terminado por consolidarse.



Si bien su costumbre goleadora no era amplia en el pasado reciente, Jiménez sí ha dejado en claro que de cara al Mundial de Rusia 2018, su nivel no es el mejor. En la Liga portuguesa, donde el Benfica deposita todas sus fichas para ser campeón, Raúl ha sido un fantasma en este curso, situación contrario al año anterior, en el que disputó 19 enfrentamientos y marcó en siete ocasiones; algo similar ocurrió en torneo 2015-16, donde registró mayor actividad, con 28 apariciones y cinco festejos… Por ahora, a la espera de recobrar las sensaciones, sus cifras se acercan a la única temporada que permaneció con el Atlético de Madrid, en la que consiguió 21 cotejos y solo un tanto, en el certamen local.



Lo que parecía un futuro promisorio se ha convertido en los meses recientes en una pesadilla para Raúl Jiménez y fue el propio futbolista en su más recientes visita a México, apenas hace unos día, el que dejó entrever que de llegar una propuesta atractiva, saldría del Benfica: “Pienso que ha sido un buen año, a pesar de que no he podido jugar tanto… Estoy consciente de que el 2018 tiene que ser mejor y espero que así sea. Sé que ha habido algunas ofertas, pero habrá que valorarlas, ver qué es lo que viene y tomar decisiones”, dijo el ariete. Y no es la primera ocasión que se baraja su nombre para abandonar Portugal; en el mercado de verano se hablaba del posible interés de un equipo chino por llevarle a Asia.



A comparación de su accionar en la Liga Mx, con el América, donde sí era empleado como un nueve de área, Jiménez ha tenido un bajón en cuanto a su efectividad. De las 103 ocasiones que vistió la playera azulcrema en competencias del máximo circuito, marcó en 38 ocasiones, promediando una cuota de un tanto cada 2.7 partidos, siendo una solución ofensiva para su equipo; las cosas en Europa, más allá del Atlético o el Benfica, han sido muy distintas: en los 128 encuentros que ha disputado en el Viejo Continente, apenas ha logrado 26 dianas, lo que lo colocan con una eficacia de cara al arco enemigo en cada 4.9 duelos, un margen muy bajo para quien aspira a ser titular.



RESPONDE EN EL TRI

A pesar de que su rol como suplente se replica con la selección mexicana, Jiménez mantuvo durante el 2017 el idilio con el gol cada vez que fue requerido por Juan Carlos Osorio. En este año por concluir, Raúl se hizo presente en cuatro ocasiones con el Tri, primero ante Irlanda (2-1), en un amistoso a mediados de año; también mojó frente a Honduras (3-0), en duelo de Eliminatoria Mundialista; hizo lo propio frente a Nueva Zelanda, en la Copa Confederaciones (2-1), dándole el triunfo al combinado nacional; en la más reciente gira europea, contra Polonia, el atacante consiguió el único tanto del juego.





EN ESTA CAMPAÑA EN PORTUGAL

COMPETICIÓN J MIN G PPG

Liga Portuguesa 14 252 0 1

Champions League 5 307 0 0

Copa Nacional 3 148 1 0

Supercopa Portuguesa 1 9 1 0

TOTAL 23 716 2 2



EN LIGA, UN APORTE IRREGULAR

EQUIPO TEMPORADA J G

Benfica 2017-2018 14 0

Benfica 2016-2017 19 7

Benfica 2015-2016 28 5

Atlético de Madrid 2014-2015 21 1



SUS CIFRAS EN MÉXICO

TEMPORADAS J G

2011-2012 18 2

2012-2013 44 14

2013-2014 37 18

2014-2015 4 4

TOTAL 103 38

*Liga, Copa, Liguilla y Concacaf.



13 TANTOS EN LIGA



9 EN TORNEOS DE COPA