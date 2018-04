PSV vs. Ajax, en vivo, Liga de Holanda (2-0): MINUTO A MINUTO

La Jornada 31 de la Liga de Holanda podría definir al próximo campeón de la Eredivisie. A falta de tres fechas -más la vigente- para culminar la temporada, el PSV, donde milita el delantero mexsicano Hirving Lozano, podría coronarse en los Países Bajos.

En su primer torneo con los Granjeros, 'Chucky' se ha vuelto en un principal referente al liderar la tabla de goleo. Ahora, tiene la posibilidad de sellar su año con un campeonato. Con 77 puntos, el PSV se enfrenta al Ajax (70), su rival directo en esta contienda. Un triunfo les da el trofeo; un empate o una derrota extienden la espera.

MINUTO A MINUTO

¡Nos vamos al descanso en Holanda! Hirving Lozano y el PSV están a medio tiempo de coronarse en la Eredivisie

Se agrega un minuto al primer tiempo

Minuto 38: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del PSV, Luuk de Jong remata de cabeza en el área y aumenta la ventaja; Brenet fue quien centró el balón

Minuto 36: Del tiro libre, De Jong lo intenta con su cabeza. Onana salva otra vez.

Minuto 35: Amarilla para Wöber tras una falta sobre Hirving Lozano

Minuto 32: ¡Paradón de Zoet tras un centro de Neres! Huntelaar estuvo muy cerca del empate

Minuto 30: Hendrix recibe la primera tarjeta amarilla del partido

Minuto 22: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del PSV; Después de un remate rechazado de Hirving Lozano, Gastón Pereiro aprovecha y abate a Onana

Minuto 18: ¡CHUCKY! Hirving Lozano remata de zurda, pero el portero logra quedarse con el balón

Minuto 12: ¡Cerca el PSV del primero! Luuk de Jong dispara con la diestra pero el guardameta manda a tiro de esquina; el centro fue de Hirving Lozano

Minuto 10: Ziyech remata pero Zoet logra controlar el esférico fácilmente

Minuto 5: ¡El Ajax presiona en busca de gol! Pase de Kluivert a Neres, quien centra a Hunterlaar, pero no puede hacer la labor

Minuto 4: Ahora es el PSV quien intenta; pase de Gastón Pereiro a van Ginkel que pasa de largo

Minuto 2: Pisa el área el equipo de Amsterdam, pero la zaga del PSV se impone; Neres se quedó con las ganas del gol

¡Arranca el partido en Holanda!

ALINEACIONES



PSV: Zoet, Arias, Isimat, Schwaab, Brenet, Van Ginkel, Hendrix, Pereiro, Berjwijn, De Jong, Lozano

OPSTELLING Dit team gaat ervoor vanmiddag. Come on PSV! Eendracht maakt macht. #PSVAJA pic.twitter.com/SeWnpg9CiZ

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Wöber, Van de Beek, Neres, Hunterlaar, Ziyech, Schöne, Tagliafico, Kluivert

This is our line-up! ⚡️#psvajapic.twitter.com/eVOsz8Z1xV