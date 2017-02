El Paris Saint-Germain, incapaz ante el Toulouse

París, Francia

El Paris Saint Germain, que goleó al Barcelona en la Liga de Campeones el martes pasado, se mostró incapaz en el Parque de los Príncipes ante el Toulouse (0-0) y desaprovechó el tropiezo del sábado del Mónaco para acercarse al liderato de la Liga de Francia.



El cuadro de Unai Emery, que dispuso uno once muy diferente al que jugó en la competición europea, se mostró espeso ante un rival incómodo que no concedió facilidades al cuadro local en ningún momento.



El preparador español, que tuvo que prescindir de Ángel Di María por lesión, sacó en el descanso al italiano Marco Verrati, suplente al principio, y después al argentino Javier Pastore. También recurrió a Hatem Ben Arfa. Nada le dio resultado.



Un disparo al palo del uruguayo Edinson Cavani fue la opción más clara del campeón francés, que cercó el área del Toulouse pero que tampoco dispuso de claras ocasiones de gol.



El empate mantiene al Paris Saint Germain a tres puntos del Mónaco, que el viernes empató en Bastia. El Niza, que ganó en Lorient, fue el beneficiado de la sesión. Comparte el segundo puesto con el conjunto parisino.



Previamente, el Lyon reaccionó a tiempo en el Parc Olympique y logró los tres puntos ante el Dijon, que a falta de un cuarto de hora tenía el partido en su mano (4-2)



Fue el conjunto local, irregular en las últimas jornadas, el que tomó ventaja a los once minutos gracias a Corentin Tolisso. Pero a la media hora, el caboverdiano Julio Tavares empató y al inicio de la segunda parte Lois Diony puso por delante al Dijon.



La fortaleza del Lyon fue evidente en el tramo final. Tolisso, de nuevo, empató a diez del final. Y cuatro después, un penalti transformado por Alexander Lacazette puso por delante al cuadro local, que redondeó su victoria en el último minuto por medio de Nabil Fakir.



La victoria ensancha la distancia del Lyon respecto a sus perseguidores en la carrera por los puestos europeos. Cuarto en la tabla, supera en cuatro puntos al Saint Etienne, que perdió en Montpellier (2-1).



Los verdes tuvieron controlado el partido en el Stade de la Mosson desde que Kevin Monnet-Paquet les puso por delante a los doce minutos. La situación cambió en la segunda parte. En el 48 Paul Lasne empató para el Montpellier. El Saint Etienne, poco después, se quedó con un jugador menos por la expulsión del portugués Jorginho. El cuadro local aprovechó la superioridad y en el 68, el beninés Steve Mounie marcó el gol del triunfo local.



El Burdeos recondujo su situación tras la derrota encajada la semana pasada en París con una victoria clara ante el Guingamp (3-0). Antes del descanso el cuadro local ya encarriló el partido con los tantos del guineano Francois Kamano y de Nicolas Pallois. Después, en el tramo final, Gaetan Laborde redondeó el triunfo local cuando el Guingamp jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Jonathan Martins-Pereira.