Presentan el certamen: Liga de Naciones de la Concacaf

Este miércoles, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) presentó el torneo: Liga de Naciones; el cual, estará estructurado por 40 selecciones nacionales pertenecientes a la federación.

Dicho certamen, se conformará por tres ligas: A, B y C, donde los equipos serán divididos según su nivel futbolístico. El sistema de competencia se desarrollará con ascenso y descenso, siendo la Liga A la principal agrupación.

Cuatro grupos de tres conjuntos integrarán el máximo circuito, donde los líderes de cada sector se enfrentarán por el título del campeonato; por otra parte, los sotaneros de cada parcela se relegarán a la Liga B.

La segunda zona tendrá cuatro grupos de cuatro miembros cada uno; al igual que en la primera, en la Liga B perderán la categoría los peores de cada grupo, mientras que los ganadores ascenderán a la Liga A.

Por último, el resto de los países constituirán a la Liga C; misma que se dividirá en cuatro grupos, de los cuales el triunfador de cada uno subirá a la Liga B.

Para decidir en qué nivel estarán los combinados nacionales, se disputará una fase de clasificación de septiembre del 2018 a marzo del 2019. No obstante, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Estados Unidos avanzan directamente a la Liga A, debido a que participaron en el Hexagonal Final rumbo a Rusia 2018.

