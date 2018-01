Presentador inglés pide a Trump que reemplace a Wenger en el Arsenal

El presentador inglés Piers Morgan tras entrevistar a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el programa Good Morning Britain, le 'pidió' que reemplazara a Arsene Wenger como director técnico del Arsenal.

A través de su cuenta de Twitter, Morgan publicó una imagen con Trump citando: "el momento en el que invito a Trump para ser el nuevo director técnico del Arsenal, porque él construiría un fuerte muro defensivo, tiene una filosofía de ataque y quiere ganar grandes trofeos a cualquier costo".

*WORLD EXCLUSIVE*

The moment I invite President Trump to be Arsenal's new manager - because he'd build a strong defensive wall, have an attacking philosophy & want to win big trophies at all costs.

See his hilarious response on Sunday night, ITV, 10pm. #TrumpMorganpic.twitter.com/pVZdFD6N0J