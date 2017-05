Selecciones de EU apoyarán mes del orgullo LGBT

Las selecciones nacionales de futbol en Estados Unidos, femenil y varonil, lucirán sus números de uniforme con los colores del arcoíris, símbolo en el marco del mes del orgullo LGBT.

La iniciativa de la federación estadunidense está acompañada con el movimiento 'You Can Play', organización dedicada a la promoción de la igualdad, el respeto y la seguridad de los atletas, sin considerar su orientación sexual o de género.



🇺🇸 x 🏳️‍🌈. To celebrate LGBTQ Pride month, the #USMNT and #USWNT will wear pride-inspired rainbow numbers.



