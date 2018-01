Coutinho ya trabaja con Barcelona para superar su lesión

El brasileño Philippe Coutinho ha completado su primer entrenamiento como jugador del Barcelona en la Ciuda Deportiva de Sant Joan Despí, donde ha realizado trabajo de recuperación para superar su lesión evolutiva del recto anterior del muslo derecho.

El ex jugador del Liverpool ha pisado el arenal de las instalaciones del club azulgrana para realizar ejercicios de recuperación.

