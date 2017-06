Pepe se despide del Real Madrid entre reproches y agradecimientos

Madrid, España

El futbolista portugués Pepe se despidió hoy oficialmente del Real Madrid, su equipo durante los últimos diez años, con una cariñosa carta dirigida a sus fans que suavizó las críticas lanzadas anteriormente hacia el club y su entrenador, Zinedine Zidane.

"El día llegó... El 12 de julio de 2007 llegué al Real Madrid con la ilusión de un niño que llegaba donde había soñado todos los días de su infancia. Hoy, 10 años después, me toca despedir y dejar de vestir este escudo", comenzó su carta en "Instagram".

Pepe destacó su dedicación al club blanco. "Todos, pero todos los días que vestí está camiseta, lo hice con la ilusión de siempre. Hoy solo puedo dar las gracias a todos vosotros que me habéis apoyado, que habéis escrito conmigo esta bonita historia. Gracias a cada uno de vosotros que me habéis acompañado", prosiguió.

El defensa portugués defendió el vínculo con Madrid. "Me despido también de esta ciudad, que ha visto nacer y crecer a mis hijas. Me siento muy feliz por lo que he conseguido y llevaré vuestro cariño en el corazón", explicó.

Para Pepe, lo mejor de los últimos diez años fue "entrenar cada día, convivir con todos y cada uno de los empleados de este club".

"Pisar el Santiago Bernabéu y sentir vuestro apoyo siempre fue mágico. En mi corazón guardo vuestro cariño, y este sentimiento de deber cumplido... El Real Madrid y vuestro cariño siempre harán parte de mi historia, de mi vida. ¡Gracias y hasta siempre!", concluyó.

Estas palabras contrastaron con las críticas vertidas en la noche del lunes en los micrófonos de la "Cadena Cope", donde reprochó al club su poco interés por renovar su contrato y a Zidane su trato con él.

"Las formas del Real Madrid no han sido las correctas. El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año. Está claro que no voy a seguir en el Real Madrid. Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva", manifestó el jugador, de 34 años.

Investigado por el fisco español, Pepe reprochó al club por no verse "defendido con el tema de Hacienda". "Sabe que lo tengo todo al día, ¿y tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado", argumentó a los periodistas de la emisora española.

Pepe intentó aclarar por qué no habló en las semanas previas: "Podía haberlo hecho antes, pero quise esperar para no desestabilizar al equipo".

El portugués tampoco tuvo palabras amables para el que fue su entrenador en los últimos 18 meses. "Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo", explicó.

Al respecto, aseguró que prefirió "la sinceridad de (Rafa) Benítez", entrenador del Real Madrid hasta enero del pasado año.

"Me identifico mucho con él, y eso que no me sacaba al principio. Zidane y Benítez son personas completamente diferentes. Yo me parezco mucho a Benítez en su forma de trabajar. Hay algunos que están iluminados, pueden ganar o pueden perder... Pero yo creo en el trabajo", concluyó.

Con su contrato cumplido en el Real Madrid, Pepe buscará ahora nuevo destino y se habla del Paris Saint-Germain (PSG) como equipo más interesado en contratarlo.

¡Checa la carta del defensor portugués!