Guardiola, elegido como el mejor DT de la Premier

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha sido nombrado este viernes mejor entrenador del pasado mes de febrero en la Premier League.



Guardiola, de 46 años, guió al City a tres victorias en otros tantos encuentros de liga, sobre West Ham (0-4), Swansea (2-1) y Bournemouth (0-2), con un balance de ocho goles a favor y tan sólo uno en contra.



Esta es la primera vez que el preparador español es galardonado con el premio a técnico del mes desde su llegada a la Premier League, el pasado verano, y sucede a Manuel Pellegrini como último entrenador del City en levantar el premio, en agosto de 2015.



"Gracias al Manchester City, al cuerpo técnico, a los jugadores y a los aficionados. Esto es para vosotros", publicó en Twitter la cuenta oficial de Guardiola.

February @premierleague Manager of the Month.

Thanks to @ManCity, the staff, the players and the fans. This is yours.#mcfcpic.twitter.com/fzLUGSNUIo