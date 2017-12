Pep Guardiola supera sus propias cifras con el Manchester City

Ciudad de México

Atrás quedaron los amargos recuerdos de la primera temporada de Pep Guardiola en Inglaterra. Hace poco más de un año, el Manchester City llevó al autor intelectual del mejor Barcelona que se recuerde en tiempos cercanos y le brindó el timón del equipo; la expectativa era que el español los llevara a pelear por todos los títulos que disputaban, sin embargo, los deseos quedaron solo en eso. El timonel nunca encontró el rumbo que el cuadro necesitaba y por primera vez desde que comenzó su trayectoria, culminó la campaña de estreno sin un solo título. La presión aumentó considerablemente, aunque hubo respaldo para seguir.



Hoy, todos esos fantasmas han sido disueltos. A Guardiola le bastó una temporada como aclimatación, para encontrar la mejor forma futbolística posible de un City que ahora es imparable. Se trata del líder de la Premier League, del único equipo invicto en la competencia inglesa y eso ya es mucho decir. Los números son, indiscutiblemente, el reflejo de la labor de Pep. De las primeras 16 jornadas que hasta ahora ha disputado, con el cierre invernal a la vuelta de la esquina, completa 15 triunfos y solo un empate (1-1 ante el Everton), rubricando 46 puntos, hasta el momento.



La propia estadística refuerza el nivel del Manchester City. Los 46 puntos que registra Pep Guardiola son una marca histórica dentro de sus antecedentes. En su novena temporada como entrenador de Primera División, contabilizando su experiencia en Barcelona y Bayern Múnich, el español no había logrado estos números en idénticas instancias de Liga. Lo más cerca que estuvo fue en el curso 2013-14, el primero con los bávaros, donde su marca eran 14 triunfos y dos empates, para totalizar 44 unidades. Estos Citizens ya marcaron una pauta para el timonel.



De hecho, el propio Guardiola ha alabado el estilo de juego de sus pupilos en más de una ocasión; después de vencer al otro claro contendiente para ganar la Premier, el United de Mou, Pep lanzó una declaración que ha generado eco en los medios internacionales, comparando a los suyos con el Barcelona: “Estoy muy contento por la gente que dice que en Inglaterra no se puede jugar como el Barça. Pues sí, en Inglaterra se puede ganar de esta forma y nosotros lo hacemos”, reveló en conferencia de presa post encuentro. "Hemos hecho un gran partido, me encanta la forma de juego de este equipo y si hemos ganado tantos partidos, es porque en la mayoría de ellos hemos sido mejores que el rival", remató.



Una de las grandes fortalezas del City ha sido mantener el invicto, aún enfrentándose a rivales de jerarquía, como el Manchester de José Mourinho, apenas este fin de semana, ante el que salió avante por 2-1. Pero esto no es nuevo para Guardiola, avanzadas las primeras 16 jornadas de Liga, en tres ocasiones anteriores, completó sus registros sin derrota con el Barcelona y el Bayern. Con los catalanes lo hizo en la campaña 2009-10, con 12 victorias y 4 igualadas; del lado del Múnich lo logró en la temporada 2013-14, la antes citada y un año más tarde, cuando los alemanes sumaban una marca de 13 triunfos y tres empates. En todas, acabó como monarca del torneo local.



Y por si fuera poco, otra de las mayores características de este Manchester City es la pegada. Aquí, una vez más, los números respaldan a Guardiola. Contabilizando las cinco Ligas más importantes del Viejo Continente (Francia, Inglaterra, España, Italia y Alemania), solo el PSG de Neymar y compañía mejoran su poderío en ataque. Dentro de los encuentros que competen a la Premier y la Champions, los ingleses registran 21 enfrentamientos y 60 tantos a su favor, con un promedio de 2.8 goles por cada 90 minutos; solo los franceses mejoran la efectividad, con 76 anotaciones, entre Liga y la competencia europea, pero con dos partidos más que los Citizens.



De la máxima competencia europea, que reiniciará en el 2018, Pep y los suyos ya conocen al rival y aunque se trata del Basel de Suiza, modesto a comparación de los contendientes como el Madrid o el mismo Barcelona, la expectativa y hasta obligación coloca al City en la palestra de contendiente. Luego de una fase de grupos sobresaliente, en la que solo perdieron ante Shakhtar y con 15 puntos cosechados, a los de Manchester los colocan en las instancias por pelear el trofeo más distinguido a nivel de clubes. La evaluación más importante para Guardiola será en este torneo.



UN NUEVO RÉCORD

Apenas este fin de semana, con la victoria en el Old Trafford, el City acumuló 14 victorias en fila, lo que representa una nueva marca en la Premier League. Apenas hace un año, el Chelsea que terminó con el título de Liga en la bolsa, dirigidos todavía por Antonio Conte, completó 13 triunfos al hilo. De nuevo, las cifras dimensionan la capacidad de desdoble de este equipo. Y aunque en Inglaterra se le ve como el principal protagonista a llevarse el campeonato, Pep mantiene la mesura: "Pensamos en el siguiente rival, no tanto en qué vendrá en el verano; nos ha servido concentrarnos de esta manera".





SUS ACUTALES NÚMEROS



EQUIPO J G E P PTS TEMPORADA



Manchester City 16 15 1 0 46 2017-18

Manchester City 16 10 3 3 33 2016-17

Bayer Múnich 16 14 1 1 43 2015-16

Bayer Múnich 16 13 3 0 42 2014-15

Bayer Múnich 16 14 2 0 44 2013-14

Barcelona 16 11 4 1 37 2011-12

Barcelona 16 14 1 1 43 2010-11

Barcelona 16 12 4 0 40 2009-10

Barcelona 16 13 2 1 41 2008-09