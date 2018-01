Hospitalizan a Pelé por "agotamiento severo"

Londres

El histórico ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' ha sido ingresado de urgencia en un hospital tras sufrir un desmayo en su domicilio en Brasil, informó este viernes la Asociación de Periodistas Deportivos de Inglaterra (FWA).

Pelé, de 77 años, tuvo que cancelar un viaje previsto para este fin de semana a Londres, donde iba a ser homenajeado el próximo domingo por la FWA en una gala.

El brasileño, el único futbolista de la historia que ha ganado tres Copas del Mundo, "ha sido sometido a una serie de pruebas médicas y ha sido diagnosticado con un cuadro de agotamiento severo", indicó la Asociación en un comunicado.

"A primera hora del jueves por la mañana, Pelé sufrió un desmayo y fue ingresado en un hospital de Brasil, donde ha sido sometido a pruebas médicas que han diagnosticado que sufre un cuadro de agotamiento severo. Por suerte, no es nada más grave que cansancio y todos en la Asociación le deseamos una rápida recuperación", aseguró Paul McCarthy, secretario ejecutivo de la FWA.

"Comprensiblemente, esto le impide viajar a Londres para el que iba a ser su homenaje por parte de la FWA en el Hotel Savoy. Sin embargo, después de hablar con él y con su equipo, insistió en que el acto no debería cancelarse, ya que muchos de sus amigos nos acompañarán el domingo", prosiguió.

"Si bien es tremendamente triste saber que Pelé no estará con nosotros, la FWA está muy agradecida con todos aquellos que van a rendirle homenaje esa noche -Gareth Southgate, Cliff Jones, Gordon Banks y Steve Hunt- y convencida de que será una velada memorable", apuntó McCarthy.

"El equipo de Pelé nos ha pedido que grabemos el evento y que le enviemos una copia a Brasil a fin de levantarle el ánimo. Queremos que se sienta orgulloso. No hace falta decir que está invitado a cualquier otro acto cuando se mejore y nos gustaría que nos acompañara en mayo en la gala en la que celebramos el premio a Mejor Jugador del Año", concluyó el directivo de la FWA.

El brasileño, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, levantó las Copas del Mundo de 1958, 1962 y 1970, y anotó mil 281 goles en mil 363 partidos a lo largo de una carrera profesional de 21 años.

Ésta no es la primera vez que Pelé es ingresado en un hospital por problemas de salud y en los últimos años ha sido sometido a operaciones de cadera, menisco y columna, que le obligaron a utilizar bastón y silla de ruedas.

El pasado 23 de octubre, la FIFA felicitó al ex futbolista por su 77 cumpleaños durante la entrega de premios 'The Best', celebrada en Londres. Pelé, que no estuvo presente en la ceremonia, recibió los calurosos aplausos de todo el auditorio tras la emisión de un emotivo vídeo con los mejores momentos de su carrera.