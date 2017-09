Pelé felicita a CR7 por superarlo en goles

El legendario brasileño Pelé felicitó este viernes al portugués Cristiano Ronaldo, que le superó en goles con la selección nacional, gracias a su triplete ante Islas Feroe (5-1), el jueves en la clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

"Felicidades a Cristiano Ronaldo por haber alcanzado el top 5 de goleadores internacionales. ¡Bravo!", escribió en la red social Twitter Pelé, único jugador en haber ganado tres ediciones de la Copa del Mundo.

Congratulations @Cristiano for joining the elite five of #FIFA international goal scorers. Parabéns!