Dybala sufre una lesión muscular en muslo derecho

El delantero argentino del Juventus Paulo Dybala, que se retiró lesionado el sábado en el partido contra el Cagliari, sufre un problema muscular "de nivel leve-medio" en el muslo derecho, informó este domingo el club turinés en un comunicado.

"Tras retirarse del partido ante el Cagliari, el delantero argentino se ha sometido esta mañana a una resonancia magnética que ha confirmado una lesión en los flexores del muslo derecho de grado leve-medio", se lee en la nota.

"El jugador comenzará inmediatamente la rehabilitación y su tiempo de recuperación se establecerá en los próximos días", agrega.

La 'Joya' Dybala notó el dolor en el muslo a los 50 minutos de juego del duelo ganado 1-0 el sábado por el Juventus en el campo del Cagliari y pidió inmediatamente el cambio al entrenador, Massimiliano Allegri.

El argentino salió caminando, sin necesidad de ayuda por parte del equipo médico, y se cubrió los ojos con las manos en el intento de contener su visible decepción.

El delantero nacido en Laguna Larga hace 24 años intentará aprovechar ahora el parón de dos semanas de la liga italiana para empezar su proceso de recuperación.

En esta temporada, Dybala contribuyó con catorce goles y tres asistencias a la segunda posición liguera del Juventus, que está a un punto distancia del Nápoles, líder de la tabla.



