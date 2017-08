Paulinho llega al Barcelona: “estoy listo para la presión”

Barcelona

El Barcelona presentó hoy al centrocampista brasileño Paulinho, un jugador que declaró estar "listo para la presión" después de abrirse un debate sobre su cara contratación.

"Es un momento especial de mi vida y agradezco a todos el esfuerzo que han hecho por venir aquí. Recompensaré con grandes partidos. Tengo confianza en hacer un buen trabajo, gracias a todos", afirmó el brasileño.

El Barcelona pagó 40 millones de euros (46.8 millones de dólares) al Guangzhou chino por un jugador de 29 años que se marchó a Asia después de un breve paso por el futbol europeo, y más concretamente en el Tottenham inglés.

"Gracias por aceptar la oferta del Barça. Ya llevamos unos días intentando que fuese jugador del Barça. Hemos conseguido que venga finalmente. Paulinho ha hecho un esfuerzo por venir aquí para poder llegar a las cifras que pedía el Guangzhou. Es una petición de la secretaría técnica y del entrenador", explicó el presidente del club español, Josep María Bartomeu.

En la rueda de prensa posterior a la presentación, nada multitudinaria, Paulinho confesó que "es una satisfacción muy grande" vestir la camiseta azulgrana, algo que calificó como "un sueño a nivel profesional".

Paulinho firmó por el Barcelona en medio de la controversia y dentro de un momento especialmente convulso en el equipo azulgrana después de perder la Supercopa de España ante el Real Madrid por un resultado global de 5-1.

"No me gusta hablar de precios, así ha sido el futbol siempre. Lo que tengo que hacer es jugar al futbol. Yo tengo que hacer mi trabajo. Estoy preparado. Fui detrás de un sueño toda mi vida. La presión está ahí y aquí será más pero estoy preparado", comentó.

Paulinho habló de su anterior experiencia en Europa. "Tuve una primera temporada buena, pero en la segunda no tuve continuidad, no fue muy feliz. No pasó como planeé, pero eso ya no está en mi cabeza. Fui a China y ahora estoy aquí", relató.

El centrocampista del Barcelona aseguró que ve su estilo compatible al futbol de su nuevo equipo. "Si todos los esfuerzos que se hicieron y que hice fueron para jugar en el Barça, es que sé que puedo jugar aquí. Puedo y sé que puedo jugar aquí y que puedo encajar", insistió.

Finalmente, Paulinho destacó el valor que tiene jugar en el Barcelona para poder estar en el próximo Mundial de Rusia.

"Miré por mi carrera. El precio no me importa. No conversé con Tite (seleccionador brasileño). Sabiendo de la grandeza del Barcelona y de los cracks que tiene, el trabajo que haga aquí si Dios quiere me llevará al Mundial", concluyó.