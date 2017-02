Listos los Octavos de Final de la Europa League

El Celta de Vigo, único superviviente español en la Europa League, se enfrentará al Krasnodar ruso en los octavos de final de esta competición, tras conocerse el sorteo celebrado este jueves en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Berizzo disputará el partido de ida el próximo 9 de marzo en Balaídos, mientras que la vuelta se jugará el 16 del mismo mes. La Final de la Europa League tendrá lugar el 24 de mayo en Estocolmo.

