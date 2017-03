Paro arbitral trasciende a medios internacionales

El parón arbitral de la Liga MX llegó a varios medios internacionales, debido a que se frenaron las actividades de la Jornada 10 del torneo Clausura 2017.

Diarios como L'Équipe de Francia, Récord de Portugal, The Punch de Nigeria, El País de España y los ingleses The Sun y Unilad hicieron eco de la protesta de los silbantes, a quienes les pareció poca las sanciones impuestas a los jugadores Pablo Aguilar (diez partidos) y Enrique Triverio (ocho partidos) tras las agresiones que les hicieron a dos miembros del gremio.

Mexican league suspended as officials go on strike https://t.co/Uq6I0BEHO5 pic.twitter.com/AgaqgxgHVF

The Mexican league has been suspended this weekend as the referees strike because of lenient punishments to players abusing referees pic.twitter.com/KBjvUNaZKE