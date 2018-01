Pablo Aimar regresa para jugar su último partido

Buenos Aires, Argentina

Pablo Aimar, excentrocampista de la selección argentina, del Valencia y del Real Zaragoza, regresará al futbol profesional a sus 38 años el 23 de enero para cumplir la "cuenta pendiente" de jugar un partido oficial con su hermano Andrés con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto.



Aimar jugará con el equipo cordobés, de la Tercera División, la vuelta de la primera fase eliminatoria de la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano.



"El entrenador me ayuda a cumplir esta cuenta pendiente de jugar con mi hermano. Tengo esta posibilidad de jugar un rato más y la quiero aprovechar. Es una alegría jugar al fútbol con mi hermano", dijo esta noche Aimar en rueda de prensa tras disputar un amistoso a puertas cerradas con Estudiantes.



"Muy probablemente será mi ultimo partido, mi despedida, y está bueno que no sea un amistoso. La cuenta pendiente era esa, jugar por algo, más allá de que puede salir mal. Sin desafíos no se puede vivir", añadió.



Aimar, actual entrenador del sub'17 de Argentina, dio sus primeros pasos como juvenil en ese equipo antes de pasar a River Plate, donde debutó en agosto de 1996.



'El Payaso', que jugó los Mundiales de Corea del Sur y Japón de 2002 y de Alemania 2006. Se consagró campeón del mundo con la sub'20 en Malasia 1997 y se retiró en River Plate en julio de 2015. Estudiantes jugará la ida ante Sportivo Belgrano este domingo y la vuelta el próximo martes como local.