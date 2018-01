Othoniel Arce jugará en Lamia FC de Grecia

Ciudad de México

El delantero mexicano, Othoniel Arce, tendrá la oportunidad de cumplir uno de sus sueños como futbolista profesional, jugar en Europa.

El ex jugador de Necaxa, se incorpora al futbol de Grecia y defenderá la camiseta del Lamia FC, luego de pedir su salida de los 'Rayos' por falta de oportunidades, relató al portal MedioTiempo.

"Me hicieron la invitación, con gusto analicé la propuesta y quise vivir esta experiencia, esperando que me vaya bien. También fue por la falta de minutos que tenía en Necaxa, estaba jugando poco, no tuve la oportunidad de poder jugar y afortunadamente se me presenta esta chance y estoy muy contento".

El nuevo jugador del Lamia también explicó que le sucedió lo que a todos los delanteros mexicanos, ya que prefieren a los atacantes extranjeros, esto luego de solo jugar 60 minutos en el torneo pasado.

"En México cuesta bastante trabajo que le den oportunidad al jugador mexicano, entonces estando dentro de nuestro propio país a veces se nos cierran un poco las puertas y llega el extranjero y tiene mucho más facilidades".

Por último Othoniel Arce, agradeció la oportunidad de salir al Necaxa, equipo con el que estaba a préstamo y a los Rayados, equipo que es dueño de su carta.

Arce Jaramillo llega al equipo griego como préstamo seis meses.