Alanís va al Getafe de España por los próximos tres años

Guadalajara

Parece que por acabó el dilema entre Chivas y Oswaldo Alanís y es que gente cercana al jugador confirmó que el zurdo tapatío ha llegado a un arreglo con el Getafe de la Primera División de España.



Alanís ya no entró en planes con el Rebaño, de hecho Almeyda ya había declarado que no contaba con el jugador, quien no quería renovar su contrato con Chivas.



Desde la mañana el rumor tomaba fuerza, el Rebaño no le pondría problemas en el camino a Alanís para que siguiera su carrera en otra latitud y ahora se dice que por los próximos tres años el defensa central irá al futbol ibérico.



Alanís a sus 28 años estaría probando fortuna con el equipo Azulón que marcha octavo en La Liga, y que ha tenido un buen desempeño en lo que va del certamen español.



Ayer por la noche, Jorge Vergara había declarado que ayudarían a Alanís a cumplir su sueño, y ahora este movimiento a España le da fuerza al tuit nocturno de Vergara.