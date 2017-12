Óscar Michel, el entrenador mexicano que dirige en España

Ciudad de México

Asegura Eduardo Sacheri, escritor argentino, que: "El futbol es la primera herencia que nos brindan nuestros padres"... Y sí. En algunos casos, este deporte cobra tal importancia, que se convierte en el día a día de nuestras vidas. Para Óscar Michel Vergara, ocurrió de esta manera. En una familia de varios integrantes, para Don Jorge y Doña Ileana, sus padres, el balompié fungió como el gran entretenimiento de sus cinco hijos y en algunos, llegó a representar más que una afición. Luis consiguió el anhelo de la casa, convertirse en profesional, militando en equipo más popular de México: Chivas.

Óscar Michel también comenzó su trayectoria como profesional, intentando con los Vaqueros de Ixtan, en la Segunda División; sin embargo, una lesión de rodilla y las pocas oportunidades que vinieron después de la recuperación, hicieron que abandonara el futbol, dedicándose a los estudios y al análisis de los partidos, siempre al lado de su padre, explorando opciones tácticas desde la tribuna y viendo el desarrollo de Luis, su hermano: "Me dediqué a culminar mi licenciatura en Turismo... Después, en la Universidad de Guadalajara estaba en el equipo, disfrutaba el juego, lo analizaba y hablaba con mi papá, y él era el que me animaba para que estudiara para entrenador", confiesa para La Afición.

Fue a mediados del 2013, cuando las palabras de su padre hicieron eco en otro personaje: "Saliendo de un Chivas-Cruz Azul, me encontré con un muy buen amigo y me habló sobre los cursos para convertirse en entrenador; prácticamente me invitó a hacerlo. Así empecé este camino y dos años después ya tenía el título. Aprendes demasiadas cosas, no solo la táctica", asegura Michel desde España. Sería este mismo deporte el que le brindaría mayores satisfacciones. Con el certificado en la pared y las ganas de trascender, Óscar encontró otra vía que lo acercaría al mejor futbol del mundo: la Liga española.

"A finales del 2015 me encontré con un Máster que se impartiría en la Universidad Europea de Madrid, en convenio con el Real Madrid y después de analizarlo muchísimo, de hablarlo con mi familia, determinamos lo que era obvio, que el mejor futbol se desarrolla en España y eso me ayudó a tomar la decisión de venirme para acá... Después, fui seleccionado con el Alcorcón para hacer prácticas (de dirección técnica), a nivel de Tercera División. Fueron nueve meses que duró el curso y lo que puedo decir es que fue sumamente satisfactorio; aprendí de exponentes de grandes equipos a nivel mundial".

En el Alcorcón conoció a Diego Montoya, el entrenador de este equipo, quien le invitó a formar parte de su cuerpo técnico, pero ahora para dirigir a la Unión Deportiva de San Sebastián; sus funciones eran prácticamente las que ya había desarrollado como becario: análisis profundo del rival, para potencializar sus puntos débiles a favor y preparación táctica para el grueso de la plantilla; en otras palabras, desmenuzar el camino para encontrar el mejor resultado posible: "No es fácil estar lejos de casa, aunque te acostumbres, siempre piensas en la gente que tienes a mucha distancia; me he concentrado en mi profesión y hacerlo de la mejor manera".

Para Óscar, la ausencia de los suyos y la concentración por una carrera que ya ha comenzado le ha otorgado dividendos inesperados y satisfacciones que son motivo de orgullo: "En mi afán de seguir preparándome, en España también hice el curso de entrenador; hoy, tengo el crédito de Licencia UEFA A, que algo así como el segundo nivel. Estoy pendiente de que se expidan mis títulos, para que tenga el UEFA Pro. También inicié el curso de scouting y de metodología de entrenamiento, que es gran parte de lo que desarrolló en el club. Esta es mi segunda temporada en el club y dentro de mis principales funciones que tengo es el análisis táctico del rival, o propio, aportar ideas en general".

PONEN EL EJEMPLO

Así como Óscar Michel, existen otros ejemplos de mexicanos que deciden emprender sus sueños, ligados al futbol y con ello, se arriesgan a circunstancias desconocidas. En la Unión Deportiva de San Sebastián, en Madrid, como auxiliar técnico, termina de pulir sus cualidades en el banquillo y no a mucha distancia de ahí, en el O Grove, un cuadro cadete (de formación), Benito Gómez es el responsable principal del área técnica; en el Alcorcón, pero a nivel infantil, Eduardo Rentería termina de consolidarse, mientras que Rubén Flores hace lo propio con la Academia del Ipswich Town.

"Hace tiempo, cuando todavía estaba en México, durante los últimos dos semestres del curso de entrenador, me surgió esa pequeña chispa, si cabe la expresión, de trascender, de hacer algo importante; me gustaría devolverle a futbol lo que este deporte me ha dado: valores, disciplina, una vida dedicada a esto. Como todos, obviamente aspiro a ser un director técnico destacado y sé que se empieza desde cero... Yo sigo pensando que los sueños se cumplen a base de constancia y de no rendirnos", considera.