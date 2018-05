Omar Govea es separado de su equipo por su "actitud"

Ciudad de México

El jugador mexicano Omar Govea no fue convocado por segundo juego consecutivo con el Royal Excel Mouscron, ya que el director técnico, Frank Defays, explicó que no ha visto un cambio de actitud, motivo por el cual fue serparado del equipo.

"No he visto un cambio de actitud en él. Eso debe quedar entre nosotros, pero no lo digiero. Hago lo que me parece mejor para el grupo, y también para el club y el jugador. He tomado esta decisión con conciencia", comentó el entrenador para el portal dhnet.be.

Aunque Govea se había convertido en uno de los referentes del club, se ha perdido los últimos dos encuentros del Royal de playoffs para clasificar a la Europa League.