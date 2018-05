Noel Gallagher felicita a Pep Guardiola por título del City

El Manchester City recibió el trofeo de campeón de la Premier League, y Pep Guardiola recibió una felicitación muy especial.

El cantante Noel Gallagher y su esposa Sara Macdonald bajaron a nivel de cancha en el Etihad Stadium para felicitar al técnico español por su título en el futbol inglés.

Noel Gallagher and his wife Sara Macdonald offer Pep Guardiola congratulations today at Etihad Stadium, Manchester.



Video by @oasis_upinthesite



@noelthegoodrebelofficial instagram#NoelGallagher#PepGuardiola#MancCity@ManCitypic.twitter.com/cLjSStXJf0