Neymar viaja a Brasil por un asunto familiar

París, Francia

El entrenador del París Saint-Germain, Unai Emery, confirmó este lunes que dio permiso al brasileño Neymar para acudir a su país por 'un asunto familiar', al tiempo que señaló que no sabe cuándo estará de regreso.



"Me llamó el sábado por la mañana para decirme que tenía una cosa importante en su familia y pedirme si el club y yo estábamos de acuerdo para dejarle irse a Brasil. Era importante para él. La parte humana es importante, a veces el trabajo pasa a segundo plano", dijo el técnico en rueda de prensa, sin desvelar el motivo del viaje de Neymar.



El jugador publicó hoy en la red social Twitter un mensaje en el que aparecía sonriente con una taza en la mano y con el texto: "fuerza y fe para celebrar un día más".



Emery señaló que el club está en contacto con el jugador y que evalúan su ausencia en "tres o cuatro días", aunque indicó que no se puede precisar cuándo se producirá.



"Puede que esté de vuelta mañana (martes) y podrá jugar contra el Estrasburgo el miércoles, puede que esté contra el Rennes el sábado", indicó el técnico.



Emery aseguró que, en caso de que se prolongue su ausencia y se pierda esos dos partidos "se deberá a que necesita estar cerca de su familia".



El jugador ya se perdió por sanción el último duelo de su equipo, la victoria contra el Lille el pasado sábado.