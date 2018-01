Newcastle presume a su nuevo fichaje con tatuaje de 'Don Ramón'

El Newcastle presentó a su nuevo fichaje Robert Kenedy, defensa brasileño que presume en su pantorrilla derecha un tatuaje de 'Don Ramón', uno de los personajes de El Chavo del 8, serie que se hizo popular en Sudamérica.

A través de sus redes sociales, el club inglés mostró una imagen de las piernas del jugador donde se aprecia el tatuaje del personaje interpretado por Ramón Valdés.

📸 GALLERY: We take you through new signing Kenedy's career so far in pictures...



👉🏽 https://t.co/iBETxqkbbr#WelcomeKenedypic.twitter.com/OuUnkoehMW