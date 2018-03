¿Nadie le ha dicho que es negro?: Balotelli a político

Ciudad de México

El delantero italiano del Niza Mario Balotelli tildó hoy de "vergüenza" que el nigeriano con nacionalidad italiana Toni Iwobi sea el primer senador negro de Italia por el partido ultraderechista Liga Norte, unos reproches que Iwobi dijo ignorar.

Iwobi, de 62 años, nació en Nigeria aunque tiene la nacionalidad italiana, y se convertirá en el primer senador negro de Italia por Bérgamo con el partido Liga Norte, que en la campaña electoral para las elecciones generales del domingo utilizó un discurso duro contra la inmigración.

"Quizá yo esté ciego o quizá todavía nadie le ha dicho que es negro. ¡¡¡Qué vergüenza!!!", ha escrito Balotelli en un mensaje en la red social de Instagram, en la que ha incluido una foto de Iwobi levantando la mano junto al líder de la Liga Norte, Matteo Salvini.

Balotelli fue uno de los muchos futbolistas que en 2014 se movilizó contra el racismo y publicó fotografías comiendo un plátano, después de que un espectador lanzara al jugador del Barcelona Dani Alves esta fruta en pleno partido, un gesto contra el que Alves respondió comiéndoselo.

Tras las críticas de Balotelli, Iwobi ha afirmado en una entrevista a un programa de radio italiano que prefiere "ignorarlo en este momento".

"No me interesa lo que escribe, ya tengo bastante con las polémicas: quiero pensar en mi territorio y en la nueva labor que me han confiado (los electores)", ha señalado.

"(Balotelli) es un gran jugador y lo seguirá siendo, espero que se limite a hacer su trabajo", añadió.

Finalmente fue preguntado por si la Liga Norte es racista y el nuevo senador del partido por Bérgamo respondió: "No sé, decidlo vosotros".