Nadie defenderá la camiseta como tú: Juventus a Buffon

Luego de que el guardameta Gianluigi Buffon anunció su retiro con la playera de la Juventus el próximo sábado contra el Hellas Verona, el cuadro de 'La Vieja Señora' agradeció su compromiso del veterano de 40 años.

Mediante su cuenta de Twitter, la Juve publicó un emotivo video recopilando los mejores momentos del cancerbero.

En el video se observa la frase "Nadie volará como tú" junto con las mejores atajadas de 'Gigi'.

Otra frase es "Nadie nos emocionará como tú" junto con otras más demostrando el gran nivel de portero y persona que es Gianluigi.

There will never be anyone like @GianluigiBuffon.



Thank you, Gigi. You are truly #UN1CO. pic.twitter.com/KLLi7TZSTU