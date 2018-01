Nace la nueva liga de naciones de europa

El sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA puso el rostro a la nueva competición europea de selecciones, un torneo que nace con grandes duelos en el horizonte.

Alemania, actual campeona del mundo, compartirá el Grupo 1 con Francia y Holanda, mientras que España se medirá en el 4 a Inglaterra y Croacia, de acuerdo al sorteo celebrado en la ciudad suiza de Lausana. La zona 2 estará formada por Bélgica, Suiza e Islandia y en la 3 competirán Portugal, Italia y Polonia.

La primera edición del torneo se disputará entre septiembre de este año y junio de 2019. Los equipos jugarán una liguilla con partidos de ida y vuelta y los ganadores de cada grupo se clasificarán a una "final four" para determinar al campeón.

En la nueva competición participarán las selecciones de las 55 federaciones miembro de la UEFA, que estarán divididas en cuatro categorías en función de su coeficiente. Cada categoría o Liga estará a su vez dividida en grupos.

En la Liga A participarán los mejores equipos del continente, como Alemania, Francia o España, mientras que en la Liga D competirán las selecciones de nivel más bajo.

Al término de la fase de grupos, cada Liga celebrará su propia "final four" y los cuatro campeones se asegurarán un billete para la Eurocopa 2020. Además, los ganadores de cada grupo ascenderán a la siguiente categoría para la próxima Liga de Naciones y los últimos descenderán.

La Liga de Naciones arrancará con una doble fecha que se disputará entre el 6 y el 11 de septiembre. Las dos siguientes serán del 11 al 16 de octubre y las dos últimas entre el 15 y el 20 de noviembre. La "final four" se celebrará del 5 al 9 de junio del año que viene en una sede aún por determinar.

El torneo nació de una idea de Michel Platini cuando era presidente de la UEFA. El objetivo es sustituir la mayoría de amistosos -a menudo intrascendentes- por partido competitivos ante selecciones de un nivel similar.

"Siempre hemos tenido quejas de que los mejores equipos juegan ante los más flojos. Ahora jugarán entre ellos", indicó el actual jefe del futbol europeo. Aleksander Ceferin. "Al mismo tiempo, los pequeños equipos tienen una gran oportunidad de clasificarse a la 'final four'", añadió pese a las críticas que recibió el nuevo torneo, muchas de ellas por el extenuante calendario internacional.

No obstante, casi todos los seleccionadores nacionales aplauden esta nueva iniciativa de la UEFA.

"Es una competición atractiva y bonita y la afrontaremos con toda la ambición del mundo", indicó el seleccionador español, Julen Lopetegui. "Se van a ver partidos muy bontios, con equipos de un nivel muy parejo".

Los platos fuertes de la fase de grupos serán los España-Inglaterra, los Alemania-Francia y los Portugal-Italia.

"Tendremos por delante partidos de mucho prestigio. De eso se trata esta competición", comentó el técnico de Francia, Didier Deschamps. "Además, los ganadores de cada grupo jugarán un torneo final. Eso es bueno para todos, tanto para las grandes selecciones como para las pequeñas. Si ya era una competición interesante, ahora lo es más para nosotros por los rivales que nos han tocado".

El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, había expresado su deseo de enfrentarse a las mejores selecciones y el sorteo le hizo un guiño colocando a la "Mannschaft" con Francia y Holanda.

"Por fin un sorteo en el que no hemos tenido suerte", celebró Löw sobre sus rivales. "Es un grupo genial, un comienzo interesante para esta nueva competición", apuntó por su parte Thomas Müller, delantero de la actual campeona del mundo.

A continuación, un vistazo a todas las Ligas y todos los grupos:

LIGA A (12 EQUIPOS, CUATRO GRUPOS DE TRES)

Grupo 1: Alemania, Francia, Holanda

Grupo 2: Bélgica, Suiza, Islandia

Grupo 3: Portugal, Italia, Polonia

Grupo 4: España, Inglaterra, Croacia

LIGA B (12 EQUIPOS, CUATRO GRUPOS DE TRES)

Grupo 1: Eslovaquia, Ucrania, República Checa

Grupo 2: Rusia, Suecia, Turquía

Grupo 3: Austria, Bosnia-Herzegovina, Irlanda del Norte

Grupo 4: Gales, Irlanda, Dinamarca

LIGA C (15 EQUIPOS, TRES GRUPOS DE CUATRO Y UNO DE TRES)

Grupo 1: Escocia, Albania, Israel,

Grupo 2: Hungría, Grecia, Finlandia, Estonia

Grupo 3: Eslovenia, Noruega, Bulgaria, Chipre

Grupo 4: Rumanía, Serbia, Montenegro, Lituania

LIGA D (16 EQUIPOS, CUATRO GRUPOS DE CUATRO)

Grupo 1: Georgia, Letonia, Kazajastán, Andorra

Grupo 2: Bielorrusia, Luxemburgo, Moldavia, San Marino

Grupo 3: Azerbaiyán, Islas Feroe, Malta, Kosovo

Grupo 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar

