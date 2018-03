Kanté descarta salir del Chelsea en verano

Londres, Inglaterra

El centrocampista internacional francés N'Golo Kanté aseguró que está muy contento en el Chelsea y que no desea abandonar el club inglés, al que llegó hace una temporada y media, en el próximo mercado de verano.



Kanté, fichado procedente del Leicester City por 32 millones de libras en julio de 2016 y pieza básica en el centro del campo de los 'Blues', ha sido relacionado en las últimas semanas con el París Saint-Germain.



En sus dos primeras campañas en el balompié inglés, el futbolista galo ganó dos títulos de la Premier League, primero con el Leicester y después con el Chelsea.



"Aquí (en Londres) me siento en casa. El Chelsea es mi equipo y yo soy futbolista del Chelsea. Estoy en mi segunda temporada en el club y el año pasado fue muy positivo, ya que pudimos ganar la liga", dijo Kanté en una entrevista que publica este martes el diario británico Evening Standard.



"En mi segundo año he podido jugar la Liga de Campeones y vamos a acabar entre los cuatro primeros (el Chelsea va quinto, a cinco puntos del cuarto). Vamos a pelear hasta el final por ello y esperamos estar en la 'Champions' el curso que viene", añadió.



"Todavía nos queda la FA Cup (en semifinales se enfrentan con el Southampton), que es una gran competición. El último año perdimos en la final. Es el único título que nos queda y vamos a pelear hasta el final para ganarlo", sostuvo el francés.



A N'Golo Kanté, de 26 años, que ha disputado 38 partidos en la presente temporada y ha marcado un gol en todas las competiciones, todavía le quedan tres años de contrato con el club del suroeste de Londres