FIFA quiere "proceso infalible" en la elección de la sede del Mundial 2026

Zürich, Suiza

La FIFA aseguró que un Mundial ampliado a 48 selecciones en 2026 "requiere un proceso infalible" para elegir "con la mayor imparcialidad y transparencia" su sede, decisión que por primera vez tomará el Congreso tras un proceso de candidatura que contempla incluso qué ocurrirá si éste no selecciona ninguna.



Con la comunicación oficial hecha por Marruecos y por un proyecto conjunto de Canadá, México y Estados Unidos, la FIFA hizo públicos los detalles del procedimiento, cuya próxima fecha señalada será el 30 de noviembre cuando se cerrará el plazo para enviar el acuerdo de la candidatura.



Ésta tiene que remitirse a la FIFA el 16 de marzo de 2018 y meses después, en junio el Consejo hará una preselección. Luego, en vísperas de la inauguración de Rusia 2018, el Congreso decidirá el día 13 de junio del año próximo si selecciona o no alguna candidatura.



La FIFA ha previsto que de no haber elección entonces pondrá en marcha un nuevo mecanismo para invitar al resto de federaciones a que presenten una, pero excluyendo a las que hayan participado en el proceso anterior.



La fase de preparación de nuevos proyectos se prolongará hasta el tercer trimestre de 2019; la de evaluación hasta el segundo de 2020 y el Congreso que se celebrará en mayo de ese año tendrá que elegir.



Los principios de transparencia -"ninguna decisión escapará al escrutinio público-, compromiso con los derechos humanos y sostenibilidad, participación -votarán las 211 federaciones miembro de FIFA reunidas en el Congreso- y objetividad serán los que sustenten todo el procedimiento.



La FIFA ha creado un grupo de evaluación de las candidaturas, que calificará los aspectos comerciales (gastos de la competición, estimación de ingresos por venta entradas, paquetes de servicios y derechos de márketing y audiovisuales) y de infraestructuras (estadios, instalaciones para las selecciones y árbitros, alojamiento, transporte, informática y telecomunicaciones y alojamiento aficionados)



La puntuación de las infraestructuras supondrá un 70% del total y la de ingresos y gastos el 30%.



Para salvaguardar la integridad del proceso la FIFA ha dictado normas de conducta que establecen la obligación de aplicar siempre los principios éticos fundamentales, la prohibición de dar o recibir regalos inapropiados y de que las federaciones miembro colaboren de forma deshonesta o interfieran en las actividades de otras federaciones.



Las normas de conducta del proceso de presentación de candidaturas seguirán vigentes durante la fase de organización, y la FIFA se reserva el derecho a rescindir cualquier acuerdo si detecta una conducta contraria a los principios éticos.



Las candidatas tienen que garantizar que cuentan con el apoyo incondicional de las autoridades gubernamentales del país a todos los niveles administrativos -local, regional, estatal-, lo que implica la firma de garantías gubernamentales y la prestación de asistencia operativa, fiscal y administrativa.



"La FIFA ha revisado y mejorado de manera radical los mecanismos para seleccionar la sede de nuestro evento más representativo", afirmó la FIFA en alusión a un mundial de 48 equipos en el que habrá 16 selecciones de UEFA, 9 de África, 8 de Asia, 6 de Sudamérica y otras 6 de la CONCACF y una de Oceanía.