Mohamed Salah bate récord goleador en Premier League

El egipcio Mohamed Salah batió el récord goleador de la Premier League en el formato de 20 clubes al conseguir este domingo su tanto número 32 con el Liverpool, contra el Brighton, en la 38ª y última jornada de la competición.

Salah llegaba al último día de la temporada en Anfield compartiendo el récord junto a Alan Shearer (Blackburn en 1995-96), Cristiano Ronaldo (Mánchester United en 2007-08) y Luis Suárez (Liverpool en 2013-14).

Pero el delantero egipcio necesitó solo 26 minutos para batir el récord con un remate con la izquierda dentro del área.

"I'm very happy, it's an honour to win this award. It was always in my mind to come back to the @premierleague to show the people that say I didn't succeed here the first time." 🙌



👉 https://t.co/315A8o3OVRpic.twitter.com/ohJXftRIn5