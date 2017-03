'Gio' protagoniza campaña de MLS contra el racismo

Jugadores de los 22 clubes de la Major League Soccer, incluido Giovani Dos Santos, se unieron para lanzar la campaña “No cruces la línea”, enfocada en terminar con el racismo y la discriminación en las canchas de Estados Unidos.

El proyecto es liderado por MLS Works, grupo de la liga dedicado a iniciativas filantrópicas y representa el compromiso de la liga con su comunidad.

“No cruces la línea” enfatiza la lucha contra la discriminación, así como promover la igualdad e inclusión en la comunidad futbolera.

La misión de la MLS es que los aficionados “tomen juramento” contra la discriminación y al hacerlo en línea, su perfil de redes sociales se integra a un mosaico virtual donde podrán conocer a diversos aficionados de todo Estados Unidos.

Take the Pledge: https://t.co/CtBECNPSN9 No racism, no sexism, no homophobia. #DontCrossTheLinehttps://t.co/Z0J47mdlos